Водитель Land Cruiser, сбивший детей на переходе в Харькове, искал "закладку" с наркотиками: показали видео

Водитель Land Cruiser, сбивший детей на переходе в Харькове, искал "закладку" с наркотиками: показали видео

В полиции подтвердили, что виновник ДТП мог быть под влиянием наркотиков.

В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель автомобиля Land Cruiser сбил двух 13-летних юношей. После ДТП в Сети опубликовали видео, как водитель, похожий на подозреваемого, ищет "закладку" с наркотиками.

Об этом сообщили на телеграмм-канале "Харьков Life".

На видео видно, как водитель автомобиля ищет наркотические вещества. Он ходит возле клумбы и автомобилей. Впоследствии на кадрах видно, что мужчина все-таки нашел. Тогда он садится в автомобиль. Когда видео было снято, неизвестно.

Также в Сети сообщают, что за час до наезда на детей водитель грубо нарушил правила дорожного движения.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что у полиции есть информация о том, что водитель автомобиля на момент ДТП мог находиться под действием наркотиков.

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