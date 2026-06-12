Водитель мог действовать умышленно: всплыли шокирующие подробности ДТП на Караваевых дачах

Водитель Mercedes-Benz Павел Плешивцев во время судебного заседания / © Суспільне

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Водитель Mercedes-Benz мог умышленно устроить ДТП на Караваевых дачах в Киеве, в результате которого погибли четыре человека.

Такую версию озвучила адвокат семьи погибшего Григория Глушича Надежда Чухраева в комментарии для «Суспильного».

По её словам, основания для таких подозрений появились после ознакомления с материалами уголовного дела и показаниями пассажирки, которая находилась в автомобиле во время аварии.

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«Я пока не имею права разглашать информацию о тех показаниях, которые она (пассажирка, находившаяся в автомобиле и выжившая, — Ред.) дала, поскольку это тайна досудебного расследования. Но у меня складывается картина, что та риторика и та позиция, которую занял адвокат подозреваемого в судебном заседании, являются ложными», — отметила адвокат.

Чухраева отметила, что сторона потерпевших не считает, что авария произошла из-за потери контроля над автомобилем. По их мнению, действия водителя могли быть умышленными.

«Мы считаем, что он сделал это умышленно. Мы хотим выяснить причины и мотивы», — отметила Чухраева.

Стоит отметить, что во время судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения Павлу Плешивцеву было сообщено, что, по данным следствия и показаниям пассажирки, он якобы хотел продемонстрировать свои навыки скоростного вождения. Сам подозреваемый заявил, что нажал на педаль газа из-за потери сознания, но не уточнил, когда именно это произошло. Суд отправил его под стражу на время расследования. Сейчас мужчина находится в больнице под охраной полиции.

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ДТП на Караваевых дачах — подробности

Напомним, вечером 5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом. По информации правоохранителей, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный пешеходный переход, где находились люди.

В результате аварии погибли четыре человека — 12-летний Григорий Глушич, воспитательница детского сада Ирина Лазарева и двое полицейских. Еще трое человек получили травмы.

В Киевской городской прокуратуре ранее сообщали, что за рулем Mercedes находился житель Херсонской области. По предварительной информации, мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за нарушений скоростного режима.

Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, на счету водителя было зафиксировано 39 нарушений ПДД, большинство из которых связано с превышением скорости. Только с начала 2025 года он получил 18 таких нарушений.

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