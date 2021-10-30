Водитель не поставил на ручник: в Днепре пассажирский автобус "сыграл в боулинг" с двумя припаркованными авто (видео)

К счастью, в аварии никто не пострадал.

В Днепре по невнимательности водителя автобуса произошло тройное ДТП. Неуправляемый транспорт, который водитель забыл поставить на ручник, влетел в припаркованные автомобили.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на Вокзальной площади Днепра. На видео видно, как водитель остановил автобус и выпустил пассажиров. Через некоторое время он также вышел из автобуса, при этом забыв поставить его на ручные тормоза.

Как следствие, автобус покатился на заднем ходу, немного развернулся, а в 30 метрах протаранил два припаркованных легковых автомобиля, после чего и остановил свое неуправляемое движение.

К счастью, в этой аварии обошлось без пострадавших.

Напомним, что разрушительная авария в Днепре — грузовик разбил частный дом. И все потому, что водитель не поставил ее на ручной тормоз.

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