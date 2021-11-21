Водитель не пытался тормозить: в Харькове бизнесмены-активисты помогут мальчику, которого сбили на "зебре" (видео)

После ДТП мальчик находится дома.

В Харькове на "зебре" авто на скорости влетело в 10-летнего переходящего дорогу мальчика. Ребенок отлетел на несколько метров и смог самостоятельно подняться на ноги. Водителя-нарушителя местные бизнесмены-активисты требуют лишить прав на вождение.

Об этом сообщают участники созданной ОО "Безопасный Харьков"

ДТП произошло 17 ноября на пешеходном переходе на улице Пушкинской в Харькове. Водитель автомобиля Ford пролетел один пешеходный переход и через 20 метров на другом, влетел в шедшего по дороге мальчика.

Как сообщил харьковский ученый и предприниматель Эдуард Рубин, бизнесмены уже пообщались с матерью парня Ксенией. Женщина самостоятельно воспитывает сына, с которым переехала в Харьков из Луганской области.

"Ксения уборщица, у них совсем нет родственников, ни одного. На лечение деньги собирали родители одноклассников. Там не только адвокат, там деньги на еду не помешали бы", — написал Рубин.

10-летний Антон учится в 36 школе. Во время ДТП он не получил серьезных травм, хотя у него от удара появилась большая гематома бедра и болит шея. Парень пока дома.

"Договорились о встрече. Мы будем представлять Антона в админ производстве — ставим себе лишить водителя права вождения", — пишет Эдуард Рубин.

Следует отметить, что ранее группа бизнесменов и адвокатов принялась защищать интересы пострадавших в ДТП из Infiniti на проспекте Гагарина.

Напомним, что в Харькове произошло очередное ДТП с участием пешехода. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.