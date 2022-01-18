Водитель не соблюдал безопасную скорость: на Харьковщине столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Водитель не соблюдал безопасную скорость: на Харьковщине столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров.

18 января примерно в 08:10 на улице Центральной в селе Терновая Чугуевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди автобусом "ПАЗ".

"В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров автобуса "БАЗ", 3 из них доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу. Транспортные средства имеют механические повреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе "БАЗ" находился 31 пассажир, транспортное средство "ПАЗ" было без пассажиров.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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