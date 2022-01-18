Водитель не соблюдал безопасную скорость: на Харьковщине столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров.
18 января примерно в 08:10 на улице Центральной в селе Терновая Чугуевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди автобусом "ПАЗ".
"В результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров автобуса "БАЗ", 3 из них доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу. Транспортные средства имеют механические повреждения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе "БАЗ" находился 31 пассажир, транспортное средство "ПАЗ" было без пассажиров.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним:
В Польше задержан водитель туристического автобуса, который сел за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вез пассажиров по маршруту "Щецин-Херсон".
Читайте также:
- Развлечения закончились трагедией: на Закарпатье водитель заплатит более 1 млн грн из-за смерти подруги
- В Ровно, где водитель на переходе насмерть сбил женщину, оба двигались на зеленый: как это могло произойти
- 13-летний парень погиб, его отца госпитализировали: в Винницкой области авто врезалось в мотоблок (фото)