Водитель не справился с управлением и сбил: на Закарпатье погибла 16-летняя девушка (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.
В поселке Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области в воскресенье, 25 июля, в 22:00 в ДТП погибла 16-летняя девушка.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
По данным правоохранителей, девушку сбил автомобиль Fort Transit, за рулем которого был 35-летний житель села Грушево Тячевского района. Водитель автомобиля не справился с управлением и сбил 16-летнюю девушку из села Кобилецкая Поляна Раховского района. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следствие установило, что девушка шла по трассе в попутном к авто направлении.
Водителя задержали. Ему инкриминируют ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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