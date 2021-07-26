Водитель не справился с управлением и сбил: на Закарпатье погибла 16-летняя девушка (фото)

Водитель не справился с управлением и сбил: на Закарпатье погибла 16-летняя девушка (фото)

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранители.

В поселке Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области в воскресенье, 25 июля, в 22:00 в ДТП погибла 16-летняя девушка.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Также читайте Смертельное ДТП в Киеве: пешеход не воспользовался безопасным переходом в 100 метрах

По данным правоохранителей, девушку сбил автомобиль Fort Transit, за рулем которого был 35-летний житель села Грушево Тячевского района. Водитель автомобиля не справился с управлением и сбил 16-летнюю девушку из села Кобилецкая Поляна Раховского района. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Следствие установило, что девушка шла по трассе в попутном к авто направлении.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Водителя задержали. Ему инкриминируют ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в смертельной аварии в Винницкой области погибли отец с сыном, еще один человек оказался в больнице.

Новости Украины: 7 человек получили травмы в ДТП во Львовской области - среди травмированных 3 детей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку