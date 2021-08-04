Водитель не успел спастись: в Харьковской области перевернулся и сгорел зерновоз

Мужчине было 38 лет, он погиб на месте.
На территории зернотока сельскохозяйственного предприятия в пгт. Кегичевка произошла трагедия — сгорел зерновоз, водитель погиб.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
При выгрузке зерна произошло опрокидывание грузового автомобиля "ГАЗ" с зерном, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением.
К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика на площади 15 кв. м.
Погиб 38-летний водитель, уточнили в ведомстве. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
Напомним, на Харьковщине произошла жуткая авария — лоб в лоб столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. В аварии погиб известный в Харькове стритрейсер. В крови участника ДТП нашли алкоголь.