Водитель не заметил и переехал: в Тернопольской области погиб 2-летний мальчик

Водитель не заметил и переехал: в Тернопольской области погиб 2-летний мальчик

Правоохранители расследуют причины трагедии.

В одном из сел Кременецкого района Тернопольской области в среду, 14 июля, в 13:30 под колесами автомобиля погиб 2-летний мальчик.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля УАЗ не заметил ребенка и тронулся с места. Ребенок, оказался под колесами авто погиб на месте.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, на Волыни 2-летний мальчик утонул в пруду возле собственного дома. Ранее в Тернопольской области 12-летний мальчик ушел из одноклассниками поплавать и утонул.

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