Водитель областного ТЦК уволился с золотыми слитками — декларация

Водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) привлек внимание своим состоянием. Во время процедуры увольнения мужчина представил финансовый отчет, в котором среди прочего имущества указал накопление в виде банковского золота.

Детали об имуществе бывшего сотрудника стали известны благодаря публикации в реестре электронных деклараций.

Согласно официальным данным, в течение 2025 года в должности водителя в военкомате мужчина заработал 200 тыс. грн. Дополнительным источником его дохода стала пенсия, составившая 75 тыс. грн.

В то же время в разделе финансовых активов декларант указал наличные средства или счета в размере 300 тыс. грн, а также золотые слитки, рыночная стоимость которых оценивается в 220 тыс. грн.

Известно, что водитель официально завершил свою работу в областном ТЦК в 2025 году.

«Золотая лихорадка» среди чиновников

Этот случай не является единичным среди представителей государственных структур и военных учреждений. Ранее аналогичные активы фиксировались и в других отчетах:

Так, сотрудник Киевского областного ТЦК Олег Коломиец вместе с супругой официально приобрел килограмм золота.

Драгоценные слитки декларировали руководитель подразделения хранения боеприпасов, эксчельник прокуратуры Тернопольщины Николай Петришин, а также представитель НАПК.

Также о наличии золотых накоплений отчитывались должностные лица таможни и бывшие члены наблюдательного совета «Укрфинжилла».

Тенденция к хранению сбережений в драгоценных металлах становится все заметнее среди украинских госслужащих и работников оборонной сферы.

Ранее речь шла об обысках в Закарпатском областном ТЦК. СБУ и Нацполиция 29 декабря провели санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.