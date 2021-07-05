Водитель под наркотиками сбил насмерть велосипедиста возле Ивано-Франковска: фото

40-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Сегодня, 5 июля, в 02:10 между городами Тысменица и Ивано-Франковск водитель в состоянии наркотического опьянения сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте поисшествия.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло на улице Тысменецкой. На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Audi A4 — 29-летний местный житель, двигаясь по автодороге Н-18 "Ивано-Франковск-Тернополь", совершил наезд на велосипедиста.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Пострадавший пересекал на велосипеде проезжую часть дороги. В результате аварии 40-летний франковчанин скончался на месте происшествия.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Водителя в медицинском учреждении проверили на состояние опьянения. Заключение врача показало, что волитель находился в наркотическом опьянении.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

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