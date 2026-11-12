Водитель прокатал военного ТЦК на капоте 150 метров: мужчину жестко наказали

ТЦК / © Цензор.нет

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В Хмельницкой области осудили 57-летнего водителя, который сбил работника ТЦК, провез его на капоте 150 метров и нанес тяжелые травмы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Событие произошло в апреле 2026 года в городе Волочиск. Полицейские остановили авто, за рулем которого находился 57-летний мужчина, а военные ТЦК и СП во время проверки обнаружили, что он нарушил правила военного учета.

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Отмечается, чтобы избежать дальнейшей проверки, мужчина поехал прямо на впереди стоящего военного. После удара потерпевший оказался на капоте, но водитель не остановился и провез его около 150 метров, пока тот во время маневра не упал на дорогу. Военный получил тяжелые травмы головы — переломы черепа и ушибы головного мозга, из-за чего перенес несколько операций и долго лечился.

«В суде обвиняемый отрицал умышленное причинение телесных повреждений. В то же время прокуроры доказали его вину на основании свидетельских показаний, видеозаписей и выводов судебно-медицинских экспертиз», — отметили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в умышленном нанесении тяжелых травм должностному лицу (ч. 3 ст. 350 УК Украины) и назначил ему 7 лет тюрьмы. Кроме того, осужденный должен выплатить потерпевшему почти 450 тысяч гривен компенсации. До окончательного решения по делу водитель будет сидеть под стражей без возможности выйти под залог, но приговор могут обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, мужчина пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку из-за ухода за отцом с инвалидностью II группы, однако вместо этого его мобилизовали. Он обжаловал это решение в суде и добился увольнения со службы. Апелляционный суд решил, что незаконная мобилизация не может считаться законной, а права человека следует защищать на деле, а не только на бумаге.

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