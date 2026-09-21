ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
195
Время на прочтение
1 мин

Водитель прокурора ОГПУ вышел на свободу под залог 3 млн грн — новые детали о деле «Карфаген»

Водитель прокурора ОГПУ Сергея Крапивы Сергей Куцый внес 3 млн грн залога и вышел из-под стражи. Суд определил ряд обязанностей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Водитель прокурора ОГПУ вышел на свободу под залог 3 млн грн — новые детали о деле «Карфаген»

Водитель прокурора ОГПУ Сергея Крапивы Сергей Куций / © Суспільне

Водитель прокурора ОГПУ внес 3 млн грн залога и вышел из-под стражи, водитель прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы, являющегося фигурантом производства НАБУ и САП по деятельности сети мошеннических колцентров, вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 3 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает Общественное.

После внесения залога суд возложил на Куцого ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по вызову детектива, прокурора или суда, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

Куций также должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться с отдельными лицами, среди которых Сергей Кропива и Ивахненко. Ему назначили ношение электронного браслета.

В чем подозревают Куцого

Сергей Куцом инкриминируется участие в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, с октября 2025 года по сентябрь 2026 года он был участником преступной организации, которая обеспечивала работу сети мошеннических колцентров.

Уголовное производство расследуют НАБУ и САП. По делу также фигурирует прокурор ОГПУ Сергей Кропива.

Напомним, речь идет о масштабной спецоперации «Карфаген» по разоблачению преступной группировки, действовавшей на базе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что должностные лица систематически покрывали деятельность сети мошеннических колцентров и параллельно отмывали миллионное состояние.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie