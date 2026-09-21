Водитель прокурора ОГПУ вышел на свободу под залог 3 млн грн — новые детали о деле «Карфаген»

Водитель прокурора ОГПУ Сергея Крапивы Сергей Куций / © Суспільне

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Водитель прокурора ОГПУ внес 3 млн грн залога и вышел из-под стражи, водитель прокурора Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы, являющегося фигурантом производства НАБУ и САП по деятельности сети мошеннических колцентров, вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 3 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает Общественное.

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После внесения залога суд возложил на Куцого ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по вызову детектива, прокурора или суда, а также сообщать об изменении места жительства или работы.

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Куций также должен сдать паспорта для выезда за границу и не общаться с отдельными лицами, среди которых Сергей Кропива и Ивахненко. Ему назначили ношение электронного браслета.

В чем подозревают Куцого

Сергей Куцом инкриминируется участие в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, с октября 2025 года по сентябрь 2026 года он был участником преступной организации, которая обеспечивала работу сети мошеннических колцентров.

Уголовное производство расследуют НАБУ и САП. По делу также фигурирует прокурор ОГПУ Сергей Кропива.

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Напомним, речь идет о масштабной спецоперации «Карфаген» по разоблачению преступной группировки, действовавшей на базе Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что должностные лица систематически покрывали деятельность сети мошеннических колцентров и параллельно отмывали миллионное состояние.

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