Водитель сбил маму с коляской: медики рассказали о состоянии малыша после ДТП в Одесской области

Водитель сбил маму с коляской: медики рассказали о состоянии малыша после ДТП в Одесской области

Состояние ребенка стабильное, начато лечение.

Медики рассказали о состоянии полуторамесячной девочки, которая с матерью попала в ДТП в Одесской области. Их сбил водитель, когда они шли по обочине.

Об этом пишет местное издание "УСИ".

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Как сообщил детский хирург Иона Диланян, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. В частности, у ребенка – перелом бедра и сотрясение мозга. В настоящее время ребенок находится в отделе нейрохирургии. Состояние ребенка стабильное, начато лечение.

В поселке Нерубайское внедорожник сбил молодую женщину с младенцем в коляске | Новости Украины

Напомним, ДТП произошло в селе Нерубайское, в Одесской области. От удара коляску с ребенком отбросило на обочину, сам же водитель съехал в кювет. Маму с ребенком забрала "скорая" с места происшествия.

Против водителя возбуждено уголовное производство по ст. 286 ч. 1 УКУ. За совершенное ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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