Водитель сбил военного ТЦК во время проверки: видео

ДТП с военным ТЦК / © скриншот с видео

Реклама

В городе Кропивницком во время мероприятий оповещения, которые проводили военнослужащие местного ТЦК, один из водителей пытался убежать от проверки документов. Злоумышленник сбил военного, который оказался на капоте автомобиля, и так поехал по улице.

Об инциденте, который произошел в пятницу, 17 апреля, сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП.

«Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, который входил в состав группы оповещения», — говорится в сообщении.

Реклама

В ТЦК добавили, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет, состояние — удовлетворительное.

Правоохранители задержали водителя. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

В соцсетях появилось видео момента, когда водитель-беглец ехал по улице с военным на капоте автомобиля.

В Кировоградском областном ТЦК и СП

Реклама

Напомним, ранее в центральной части города Луцка группа малолетних лиц напала на военнослужащих ТЦК, которые проверяли документы у двух граждан призывного возраста.