Водитель сбил военного ТЦК во время проверки: видео
Пострадавшему в ДТП военнослужащему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
В городе Кропивницком во время мероприятий оповещения, которые проводили военнослужащие местного ТЦК, один из водителей пытался убежать от проверки документов. Злоумышленник сбил военного, который оказался на капоте автомобиля, и так поехал по улице.
Об инциденте, который произошел в пятницу, 17 апреля, сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП.
«Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, который входил в состав группы оповещения», — говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы его жизни нет, состояние — удовлетворительное.
Правоохранители задержали водителя. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
В соцсетях появилось видео момента, когда водитель-беглец ехал по улице с военным на капоте автомобиля.
В Кировоградском областном ТЦК и СП на недопустимости действий, создающих угрозу жизни и здоровью военнослужащих.
Напомним, ранее в центральной части города Луцка группа малолетних лиц напала на военнослужащих ТЦК, которые проверяли документы у двух граждан призывного возраста.