Водитель, сбивший 32-летнюю киевлянку в Яремче, был пьян и под наркотиками: появилось видео с места ДТП

Водитель, сбивший 32-летнюю киевлянку в Яремче, был пьян и под наркотиками: появилось видео с места ДТП

Водителя автомобиля задержали и объявили ему о подозрении.

25-летний водитель, который сбил насмерть 32-летнюю киевлянку в Яремче Ивано-Франковской области, был в момент ДТП в состоянии акогольного и наркотического опьянения. Сегодня, 7 июля, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области Любомир Маланчин.

"25-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в направлении села Микуличин, на повороте дороги справа не справился с управлением автомобиля, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным мотоциклом под управлением 32-летней жительницы Киева. От полученных травм водитель мотоцикла погибла на месте ДТП", — сказал правоохранитель.

Сейчас в уголовном производстве назначили ряд судебных экспертиз и уже опросили свидетелей, которые указали на причастность водителя к ДТП. В дальнейшем установят причину смерти погибшей и скорость, с которой двигались оба водители.

Водителя автомобиля задержали и объявили ему о подозрении. Сегодня, 7 июля, Ивано-Франковский суд будет рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, смертельное ДТП произошло 6 июля на Прикарпатье. Нетрезвый водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя киевлянка. Женщина от полученных травм скончалась на месте аварии. У водителя авто обнаружили 1,19 промилле алкоголя в крови. По факту ДТП полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенка, водителю грозит до 10 лет за решеткой без права на амнистию.

ДТП с дорог Украины – "ДжеДАИ" за 6 июля 2021 года

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