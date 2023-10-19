Водитель школьного автобуса отказался от мобилизации из-за матери с 2 группой инвалидности: как его наказали

Суд считает, что мужчина должен ежемесячно переводить деньги на ВСУ.
В Полтавской области судили водителя школьного автобуса, отказавшегося от мобилизации из-за больного ребенка и матери с 2 группой инвалидности. За это его приговорили к испытательному сроку лишения свободы.
Об этом идет речь в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.
Мужчину сочли годным к службе в армии
По данным суда, мужчина работает водителем школьного автобуса в Лучанской ООШ I-III ступеней. Он 5 сентября 2023 года был признан годным к военной службе.
Он должен был прийти 19 сентября в ТЦК и СП для отправки на военную службу, однако этого так и не сделал. Поэтому его обвинили в уклонении от военной службы.
Почему водитель автобуса отказался от мобилизации: его объяснение
На суде мужчина сообщил, что староста села сообщила ему о том, что нужно сходить в военкомат. Там он был признан годным к военной службе, однако уклонился от призыва.
На суде мужчина свой отказ объяснил тем, "что имеет на иждивении сына 13 лет, который является ребенком с особыми потребностями, имеет отклонения в умственном развитии, жену не всегда слушает, а только его как отца; кроме того имеет мать — инвалида II группы по зрению и отца-гипертоника, у него есть еще родной брат, который мог ухаживать за родителями, однако тот постоянно в командировках".
Приговор суда
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Реальный срок суд заменил годом испытательного.
Также по мнению суда, уклонист должен "ежемесячно в пределах своих возможностей перечислять средства на открытый Национальным банком Украины специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины".
Напомним, в Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.
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