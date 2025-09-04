- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 2 мин
Водитель шокировал полицейских содержанием алкоголя в крови: сколько он выпил и почему его остановили
В Дунаевцах полицейские задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови, превышавшим норму в 19 раз.
В городе Дунаевке Хмельницкой области вечером среды, 3 сентября, полицейские остановили 52-летнего водителя за мелкое нарушение ПДД — мужчина забыл пристегнуться ремнем безопасности. Но во время общения офицер увидел у 52-летнего гражданина признаки алкогольного опьянения и предложил добровольно пройти тест. Результат выявил потрясающее превышение нормы содержания алкоголя в крови.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.
«Полицейский офицер общины остановил автомобиль „ВАЗ 21091“ за нарушение водителем правил пользования ремнем безопасности, но в процессе общения заметил у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложил пройти признание. Проверка с помощью прибора „Драгер“ показала, что содержание алкоголя в крови водителя достигает 3,83 промилле. Такой показатель превышает норму в 19 раз», — говорится в сообщении.
Наказание за совершенное правонарушение
Полицейские составили в отношении нарушителя ПДД протокол за нарушение правил пользования ремнями безопасности (ч. 5 ст. 121 КУоАП) и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ( ч. 1 ст. 130 КУоАП ).
За пьяное вождение 52-летнего водителя ожидает суровое наказание. Если это его первое подобное правонарушение и суд признает его виновным, то мужчине придется заплатить штраф в размере 17 000 гривен . Кроме того, по закону его лишат права водить автомобиль сроком на 1 год .
Что означает 3,83 промилле
Норма содержания алкоголя в крови для водителей в Украине составляет 0,2 промилле. Показатель 3,83 промилле — это очень высокая концентрация, свидетельствующая о сильном алкогольном отравлении и угрожающая жизни.
Чтобы достичь такого показателя, человек со средним весом 75-80 кг должен выпить:
около 1-1,5 литра водки (40% содержания алкоголя);
около 3-4 литров вина ;
или более 8-10 литров пива .
Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Точный показатель зависит от многих факторов, в частности, от пола, веса, возраста, скорости потребления и индивидуальных особенностей организма.
Напомним, в Украине строго наказывают за яркий свет фар и даже лишают прав в некоторых случаях. Правоохранители предупреждают, что неправильно установленное освещение может ослепить водителя и стать причиной серьезной аварии.