Водитель шокировал полицейских содержанием алкоголя в крови: сколько он выпил и почему его остановили

В городе Дунаевке Хмельницкой области вечером среды, 3 сентября, полицейские остановили 52-летнего водителя за мелкое нарушение ПДД — мужчина забыл пристегнуться ремнем безопасности. Но во время общения офицер увидел у 52-летнего гражданина признаки алкогольного опьянения и предложил добровольно пройти тест. Результат выявил потрясающее превышение нормы содержания алкоголя в крови.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.

«Полицейский офицер общины остановил автомобиль „ВАЗ 21091“ за нарушение водителем правил пользования ремнем безопасности, но в процессе общения заметил у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложил пройти признание. Проверка с помощью прибора „Драгер“ показала, что содержание алкоголя в крови водителя достигает 3,83 промилле. Такой показатель превышает норму в 19 раз», — говорится в сообщении.

Наказание за совершенное правонарушение

Полицейские составили в отношении нарушителя ПДД протокол за нарушение правил пользования ремнями безопасности (ч. 5 ст. 121 КУоАП) и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения ( ч. 1 ст. 130 КУоАП ).

За пьяное вождение 52-летнего водителя ожидает суровое наказание. Если это его первое подобное правонарушение и суд признает его виновным, то мужчине придется заплатить штраф в размере 17 000 гривен . Кроме того, по закону его лишат права водить автомобиль сроком на 1 год .

Что означает 3,83 промилле

Норма содержания алкоголя в крови для водителей в Украине составляет 0,2 промилле. Показатель 3,83 промилле — это очень высокая концентрация, свидетельствующая о сильном алкогольном отравлении и угрожающая жизни.

Чтобы достичь такого показателя, человек со средним весом 75-80 кг должен выпить:

около 1-1,5 литра водки (40% содержания алкоголя);

около 3-4 литров вина ;

или более 8-10 литров пива .

Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Точный показатель зависит от многих факторов, в частности, от пола, веса, возраста, скорости потребления и индивидуальных особенностей организма.

Напомним, в Украине строго наказывают за яркий свет фар и даже лишают прав в некоторых случаях. Правоохранители предупреждают, что неправильно установленное освещение может ослепить водителя и стать причиной серьезной аварии.