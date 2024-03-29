Водитель совершил нападение на полицейского в Ужгороде: чем все закончилось

От удара ногой при задержании пострадал один из руководителей Ужгородского районного управления полиции.

В пятницу, 29 марта, в Ужгороде задержали водителя BMW, который после остановки его транспортного средства из-за неадекватной езды нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

В сообщении говорится, что водитель автомобиля марки BMW совершал резкие маневры на одной из улиц центральной части города, недалеко от пешеходной зоны. После остановки автомобиля правоохранителями водитель начал агрессивно вести себя и нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

В полиции сообщили, что 37-летний злоумышленник был задержан сразу на месте происшествия. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Кроме того, в отношении водителя будут составлены административные материалы за нарушение ПДД.

Местный журналист Виталий Глагола в своем сообщении в Telegram уточнил, что инцидент произошел на улице Небесной Сотни, по которой мужчина на серой BMW несколько раз промчался с бешеной скоростью.

"Во время очередного проезда несколько полицейских остановили авто и сделали замечания. После этого водитель вышел из авто и устроил разборки с маханием кулаками”, — сообщил журналист.

По его информации, от удара ногой при задержании пострадал один из руководителей Ужгородского районного управления полиции.

Виталий Глагола добавил, что пассажирка BMW после задержания водителя пересела за руль и уехала в неизвестном направлении, поэтому авто теперь разыскивает полиция.

Напомним, в августе прошлого года в Днепре патрульный полицейский застрелил пассажира автомобиля. Водитель авто проигнорировала требования правил дорожного движения, а после остановки — пассажир сопротивлялся и устроил конфликт.

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