Водитель столкнулся с деревом: на Николаевщине в машине заживо сгорели три человека (фото)

Среди погибших есть ребенок.
На автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в ГСЧС Николаевской области.
Водитель легкового автомобиля, марка которого устанавливается, столкнулся с деревом. После этого транспортное средство загорелось.
"В результате происшествия погибли: водитель — мужчина 1994 г.р. и двое пассажиров — один 1999 г.р. и подросток 2009 г.р. Еще один ребенок также 2009 г.р. в тяжелом состоянии госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение", — говорится в сообщении ведомства.
Подразделением ГСЧС ликвидирован пожар автомобиля и с помощью специального оборудования деблокировано тело погибшего водителя.
Напомним, в Николаевской области водитель утопил патрульную полицейскую в канале и скрылся с места аварии.
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