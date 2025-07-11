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Водитель Tesla въехал в поезд на переезде: в "Укрзализныце" потроллили "нарушителя" ПДД
Генеральный директор «Укрзализныци» рассказал об аварии дизель-поезда с Tesla и успешном наверстывании графика.
Водитель Tesla не остановился на переезде и въехал в дизельный поезд. Салон авто изуродован полностью.
Об этом инциденте сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
Он добавил, что несмотря на ДТП, все поезда догнали свое расписание движения.
«Дизель-поезд Д1 vs. Тесла 1:0. Все живы. Задержку в 33 мин уже нагнали», — написал Александр Перцовский.
На фото заметно, что сам дизельный поезд обошелся только царапинами. Пока другие подробности аварии еще неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка 11 июля маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате ДТП пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых — несовершеннолетняя девушка.