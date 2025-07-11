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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1324
Время на прочтение
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Водитель Tesla въехал в поезд на переезде: в "Укрзализныце" потроллили "нарушителя" ПДД

Генеральный директор «Укрзализныци» рассказал об аварии дизель-поезда с Tesla и успешном наверстывании графика.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Tesla въехала в поезд

Tesla въехала в поезд / © Укрзализныця

Водитель Tesla не остановился на переезде и въехал в дизельный поезд. Салон авто изуродован полностью.

Об этом инциденте сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Он добавил, что несмотря на ДТП, все поезда догнали свое расписание движения.

«Дизель-поезд Д1 vs. Тесла 1:0. Все живы. Задержку в 33 мин уже нагнали», — написал Александр Перцовский.

Дизельный поезд после ДТП / © Укрзализныця

Дизельный поезд после ДТП / © Укрзализныця

На фото заметно, что сам дизельный поезд обошелся только царапинами. Пока другие подробности аварии еще неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка 11 июля маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате ДТП пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых — несовершеннолетняя девушка.

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Дата публикации
Количество просмотров
1324
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