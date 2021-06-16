Водитель уснул за рулем: на трассе Одесса-Киев погибла пассажирка припаркованного на остановке авто

От полученных травм 65-летняя женщина погибла на месте аварии.

Сегодня, 16 июня, на автодороге Одесса-Киев возле пгт Ивановка 37-летний водитель грузовика MAN уснул за рулем и столкнулся с запаркованной на остановке Daewoo Lanos.

Как сообщили в прессслужбе полиции Одесской области, от полученных травм 65-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а 41-летний водитель госпитализирован в больницу.

На месте аварии работают следователи. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

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