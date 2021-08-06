Женщина-водитель уснула за рулем: на Волыни микроавтобус слетел с трассы и перевернулся, трое пострадавших (фото)

Женщина-водитель уснула за рулем: на Волыни микроавтобус слетел с трассы и перевернулся, трое пострадавших (фото)

На момент аварии в салоне автобуса было 4 пассажиров.

На автодороге Горохов — Павловка вблизи села Трубки Волынской области 6 августа в 8:00 микроавтобус слетел с трассы и перевернулся. В ДТП пострадало 3 человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

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По данным следствия, 31-летняя водительница микроавтобуса заснула за рулем, из-за чего и произошла авария. На момент ДТП в салоне автобуса было 4 пассажиров, 3 человека обратились к медикам за помощью.

ГУ Нацполиции в Волынской области

В полиции открыли производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, под Львовом в ДТП погиб 23-летний сын известного львовского бизнесмена.

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