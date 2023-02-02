Водитель уснул за рулем: в Херсонской области в страшном ДТП погибли две женщины

В Бериславском районе на трассе столкнулись два автомобиля.

В Херсонской области, в Бериславском районе, произошло ДТП, в котором погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщил Суспільне пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый.

По его словам, неподалеку от Нововоронцовки столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ 2101" и Daewoo Nexia. В первом автомобиле находились водитель и пассажирка, во второй — водитель, двое взрослых и семилетний ребенок.

"Водитель "ВАЗ 2101", по предварительной информации, уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся во встречном направлении Daewoo Nexia. Погибли две женщины", — сообщил Кованый.

Все остальные участники аварии получили травмы, их госпитализировали. Автомобили изъяли как вещественные доказательства и назначили ряд экспертиз.

Напомним, в Одесской области произошло ДТП — погибли 31-летний водитель "ВАЗ" и его две дочери. 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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