Водитель устал: в Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик, пропускавший поезд (фото)

Водитель буса был госпитализирован.
Вблизи села Полицы Варасского района Ровенской области в четверг, 23 декабря, водитель микроавтобуса врезался в грузовик, который остановился на железнодорожном переезде, чтобы пропустить поезд.
Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ровенщины Юлию Мозоль.
По данным полиции, ДТП произошло в 2:00 ночи. Там бус не остановился и врезался в грузовик, который пропускал поезд. За рулем микроавтобуса находился 38-летний водитель. Он объяснил полиции, что авария произошла из-за того, что он долго ехал за рулем и устал.
Водитель микроавтобуса был госпитализирован. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжается следствие.
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