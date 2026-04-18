Водитель влетел в дерево и убил ребенка — ужасное ДТП на Житомирщине

Полиция выяснила, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Анастасия Павленко
На месте ДТП

В Житомирской области произошло смертельное ДТП — водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в полиции.

«26-летний житель Житомирского района, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате полученных в ДТП травм 12-летний житель громады погиб на месте происшествия. Другие пассажиры — женщина и малолетний ребенок — госпитализированы», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля телесных повреждений не получил. На месте происшествия было зафиксировано, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии (1,33 промилле).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, в лесном массиве вблизи села Давыдов Львовского района произошла смертельная ДТП — погибла 17-летняя девушка.

