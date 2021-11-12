Водитель внедорожника, который сбил детей в Харькове, находился под действием метадона

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, он отправится за решетку на срок до восьми лет.
Водитель внедорожника, который сбил двух подростков 11 ноября на проспекте Науки в Харькове, был под действием наркотических веществ.
Об этом пишет издание Kharkiv Today.
Как выяснилось, в отобранном и отправленном на экспертизу биоматериале содержалось наркотическое вещество.
"Проведен химический анализ мочи водителя. Водитель на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения метадоном", — рассказали в прокуратуре области.
В отношении водителя готовят подозрение по ч. 2 ст. 286-1 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения”) УК Украины. Ему грозит до восьми лет заключения.
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