ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
359
Время на прочтение
1 мин

Водителей начали штрафовать за пассажиров на 34 тысячи гривен: что известно

Нелегальные перевозчики не платят налоги, нанимают непрофессиональных водителей и не гарантируют качественные услуги, проверить лицензию можно по номеру авто или VIN онлайн, отметили в Управлении госнадзора.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Составление протокола за нелегальную перевозку пассажиров

Составление протокола за нелегальную перевозку пассажиров / © Укртрансбезопасность

Во Львовской области во время проверки инспекторы остановили Volkswagen, перевозившего людей без лицензии. Водителя составили протокол за незаконную перевозку пассажиров.

Штраф может составлять от 17 до 34 тысяч гривен, сообщили в Управлении государственного надзора в Telegram.

Нелегальные перевозчики не платят налоги, нанимают непрофессиональных водителей и не гарантируют качественные услуги. Проверить лицензию можно по номеру авто или VIN онлайн», — отметили в Управлении государственного надзора.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11025, усиливающий ответственность за такие перевозки.

Напомним, в Украине изменились требования к обязательному техническому контролю транспорта, приближая нас к стандартам ЕС. Техосмотр должны пройти не только легковые коммерческие автомобили, но и прицепы, грузовики и автобусы.

Дата публикации
Количество просмотров
359
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie