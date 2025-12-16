Водителей начали штрафовать за пассажиров на 34 тысячи гривен: что известно

Составление протокола за нелегальную перевозку пассажиров / © Укртрансбезопасность

Во Львовской области во время проверки инспекторы остановили Volkswagen, перевозившего людей без лицензии. Водителя составили протокол за незаконную перевозку пассажиров.

Штраф может составлять от 17 до 34 тысяч гривен, сообщили в Управлении государственного надзора в Telegram.

Нелегальные перевозчики не платят налоги, нанимают непрофессиональных водителей и не гарантируют качественные услуги. Проверить лицензию можно по номеру авто или VIN онлайн», — отметили в Управлении государственного надзора.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11025, усиливающий ответственность за такие перевозки.

Напомним, в Украине изменились требования к обязательному техническому контролю транспорта, приближая нас к стандартам ЕС. Техосмотр должны пройти не только легковые коммерческие автомобили, но и прицепы, грузовики и автобусы.