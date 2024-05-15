Водителей начнут включать в Реестр военнообязанных: в Минобороны сообщили, когда заработает "Оберіг"

Водитель автоматически попадет в Реестр военнообязанных сразу после получения удостоверения.
С июня 2024 года в Украине начнет официально функционировать Реестр военнообязанных "Оберіг", в который попадут и водители.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Государственная налоговая служба Украины и еще ряд ведомств будут предоставлять данные в Реестр военнообязанных "Оберіг".
Кроме налоговой, "Оберіг" будет получать данные о водителях от Министерства юстиции, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Госпогранслужбы, Министерства образования и науки, Государственной миграционной службы и МВД.
Согласно закону 3549-ІХ, был создан Реестр военнообязанных. Он предусматривает осуществление цифровизации военного учета и внедрение Электронного военнообязанного кабинета.
Какие данные о человеке внесут в Реестр военнообязанных "Оберіг"
Реестр будет содержать более 30 категорий персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов: от персональных данных, таких как фамилия, имя и местожительство, до информации о владении иностранными языками.
Информация о водителях в Реестре "Оберіг"
- серия водительского удостоверения военнообязанного,
- номер водительского удостоверения,
- дата выдачи,
- орган, выдавший его,
- срок действия и категория ТС.
Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что Реестр военнообязанных "Оберіг" призван собрать, сохранить и обработать информацию для военного учета в Украине во время мобилизации. Более того, он будет помогать ТЦК оперативно разыскивать уклонистов.
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