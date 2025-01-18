Водителей предупредили о 3 схемах обмана во время аварий с пешеходами

Сомнительные ДТП возникают на перекрестках и пешеходных переходах.

Мошенники часто используют инсценировку наезда на пешехода, чтобы заставить водителей откупиться и не становиться фигурантами ДТП.

О трех схемах обмана рассказал сайт uamotors со ссылкой на патрульных полицейских.

Наезд на перекрестке

Один из самых популярных трюков используют, когда водитель подъезжает к перекрестку, где припарковано несколько транспортных средств, частично закрывающих осмотр.

Перед машиной неожиданно выбегает человек и падает на капот. При этом мошенник изображает серьезный вред своему здоровью, чтобы напугать водителя.

В конце концов, злоумышленник предлагает не вызвать полицию, а решить проблему "откупным".

Подстава на переходе

Также мошенники часто используют подставу на пешеходном переходе.

Когда автомобиль подъезжает к переходу, человек быстро подходит и случайно зацепляется за зеркало заднего обзора.

При этом из его рук падает и разбивается дорогой предмет (на самом деле уже разбитый телефон или ноутбук). Злоумышленник требует возместить ущерб, обвиняя водителя в невнимательности.

Во время движения задом

Существует также схема со сбитым пешеходом во время движения задним ходом.

Водитель слышит глухой звук и видит, что возле машины лежит человек. Сразу появляется свидетель, который якобы хочет помочь водителю, но на самом деле является частью мошенничества.

Этот человек советует жертве "решить вопрос на месте", чтобы избежать осложнений.

Напомним, предприимчивый молодой человек придумал схему "быстрого заработка" на доверчивых украинцах. За короткий срок мошенник обманул, по меньшей мере, 12 украинцев из разных областей, получив почти 340 тысяч гривен за продажу пострадавшим муляжей "айфонов"

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