Водителей предупредили об опасности на дорогах: где будет гололедица

Скользко будет в течение следующих двух дней.
Спасатели предупреждают водителей о сильной гололедице на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram-канале.
Отмечается, что 10-12 января на дорогах страны будет гололедица. Обойдётся только южные области. Спасатели информируют о I уровне опасности – желтый.
В Киеве и области в течение двух следующих дней, 10-12 января, тоже будет скользко на дорогах.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — отмечают в ГСЧС.
Как сообщалось, в Украине накануне резко ухудшилась погода : сильный снег пошел практически во всех областях и в нескольких регионах парализовало трассы. Из-за непогоды на дорогах произошло несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных.
Читайте также:
- Как Киев расчищают после снегопада: фото, видео
- Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах
- Николаевскую область накроет антициклон "Бернанд": какой будет погода в ближайшие дни