Водителей предупредили об опасности на дорогах: где будет гололедица

Водителей предупредили об опасности на дорогах: где будет гололедица

Скользко будет в течение следующих двух дней.

Спасатели предупреждают водителей о сильной гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram-канале.

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Отмечается, что 10-12 января на дорогах страны будет гололедица. Обойдётся только южные области. Спасатели информируют о I уровне опасности – желтый.

В Киеве и области в течение двух следующих дней, 10-12 января, тоже будет скользко на дорогах.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось, в Украине накануне резко ухудшилась погода : сильный снег пошел практически во всех областях и в нескольких регионах парализовало трассы. Из-за непогоды на дорогах произошло несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных.

Из-за снега в нескольких регионах парализовало трассы, на дорогах произошли десятки ДТП | Новости Украины

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