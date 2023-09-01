Водителей предупредили об усложнении движения на трассе Одесса-Рени: что произошло

На трассе М-15 Одесса -Рени от 1 сентября возможно осложнение. На автодороге приступили к ремонтным работам. Они продлятся почти до конца октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"С 1 сентября возможно усложнение движения на участках автомобильной дороги Одесса-Рени (на Бухарест), в связи с аварийно-ремонтными работами дорожного покрытия. Это может повлиять на пропускную способность транзитного участка", — говорится в сообщении.

В ГНСУ просят водителей учесть данную информацию и заранее планировать свои поездки.

Работы будут выполняться поэтапно на трех участках автодороги М-15:

км 49 – км 52, возле КПП Паланка;

км 109 – км 115, возле пгт.Сарата;

км 155 – км 159, возле с.Баштановка.

Расписание работ

Расписание ремонтных работ на трассе Одесса-Рени. Фото: Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщают, что движение на участках дороги, где будут выполняться работы, будет происходить в реверсивном режиме. Участники дорожного движения, с помощью дорожных знаков, будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.

Как сообщалось, с 3 августа на Днепропетровщине на 45 дней перекрыли важную трассу. Речь идет об автодорогах Т-04-32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь. Дорожники приступают к ремонту моста через р. Базавлук. Отмечается, что движение по мосту будет запрещено. Объездной путь направлен через город Днепр.

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