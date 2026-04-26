Украина
48
2 мин

Водителей предупреждают об опасностях: в каких областях нужно быть внимательным

В большинстве центральных, южных областей, а также в Харьковской и Сумской областях пройдут грозы, местами град и шквалы.

Водителей предупреждают об опасностях: в каких областях нужно быть внимательным

© Национальная полиция Украины

Сильна непогода лютует в Украине: в ряде областей патрульные ликвидируют последствия стихии, а синоптики объявили высокий уровень опасности из-за штормового ветра и грозы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

На Волыни, Буковине, Львовщине, Тернопольщине, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве экипажи патрульной полиции усиленно работают на местах инцидентов. Для того чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно устранять последствия непогоды, правоохранители оперативно организуют объезды для транспорта.

Прогноз синоптиков: где будет самая плохая погода

По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в западных и Винницких областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

На остальной территории страны сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областей грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Завтра, 27 апреля, в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Советы для водителей

  • снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;

  • увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;

  • включайте ближний свет фар для лучшей видимости;

  • избегайте рискованных обгонов и резких перестроек;

  • будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощутимо сильнее.

Рекомендации для пешеходов

  • избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;

  • осторожно двигайтесь мимо построек, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;

  • переходите дорогу только в установленные места и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.

Полиция и последствия непогоды (10 фото)

Напомним, что в воскресенье, 26 апреля, Украина оказалась под ударом мощной непогоды.

В частности, Киев накрыли мощные дожди с градом, а в области зафиксированы первые серьезные разрушения инфраструктуры.

А в Винницкой области снесена остановка и заблокированы трассы.

