Водителей предупреждают об опасностях: в каких областях нужно быть внимательным
В большинстве центральных, южных областей, а также в Харьковской и Сумской областях пройдут грозы, местами град и шквалы.
Сильна непогода лютует в Украине: в ряде областей патрульные ликвидируют последствия стихии, а синоптики объявили высокий уровень опасности из-за штормового ветра и грозы.
Об этом сообщили в Нацполиции.
На Волыни, Буковине, Львовщине, Тернопольщине, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве экипажи патрульной полиции усиленно работают на местах инцидентов. Для того чтобы коммунальные службы могли беспрепятственно устранять последствия непогоды, правоохранители оперативно организуют объезды для транспорта.
Прогноз синоптиков: где будет самая плохая погода
По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в западных и Винницких областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
На остальной территории страны сегодня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областей грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Завтра, 27 апреля, в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Советы для водителей
снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;
увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;
включайте ближний свет фар для лучшей видимости;
избегайте рискованных обгонов и резких перестроек;
будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощутимо сильнее.
Рекомендации для пешеходов
избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
осторожно двигайтесь мимо построек, ведь сильный ветер может подхватывать пыль, мусор или мелкие предметы;
переходите дорогу только в установленные места и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.
Полиция и последствия непогоды (10 фото)
Напомним, что в воскресенье, 26 апреля, Украина оказалась под ударом мощной непогоды.
В частности, Киев накрыли мощные дожди с градом, а в области зафиксированы первые серьезные разрушения инфраструктуры.
А в Винницкой области снесена остановка и заблокированы трассы.