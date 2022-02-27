Водителей с грузовиками просят возить из Польши гумпомощь

Украине нужны транспортные средства, которые будут перевозить груз из Польши в Украину.
Во Львовской области ищут много грузовиков для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
"Создаем "зеленый" коридор для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину через Львовщину. Нам нужно много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между двумя странами. Возить вещи первой необходимости, медикаменты и тому подобное", — говорится в сообщении.
Республика Польша организует гуманитарный хаб из Европы для помощи украинским воинам и переселенцам.
Напомним, в столице организуют координационный гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи.
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