Водителей с грузовиками просят возить из Польши гумпомощь

Водителей с грузовиками просят возить из Польши гумпомощь

Украине нужны транспортные средства, которые будут перевозить груз из Польши в Украину.

Во Львовской области ищут много грузовиков для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

"Создаем "зеленый" коридор для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину через Львовщину. Нам нужно много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между двумя странами. Возить вещи первой необходимости, медикаменты и тому подобное", — говорится в сообщении.

Республика Польша организует гуманитарный хаб из Европы для помощи украинским воинам и переселенцам.

Напомним, в столице организуют координационный гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи.

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