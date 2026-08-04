Водители боятся даже выйти из машины: почему украинские АЗС стали смертельными ловушками – NYT

Разбита АЗС в Украине (иллюстративный фото)

Реклама

Российские войска усилили удары по автозаправочным станциям в Украине. Объекты, которыми каждый день пользуются гражданские, все чаще становятся целями беспилотников и ракет, а часть заправок уже превратилась в обгоревшие развалины.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Реклама

По данным аналитиков, с начала апреля в Украине зафиксировали не менее 246 атак на АЗС. Из них 194 произошли с начала июня по 27 июля.

Реклама

Украинские эксперты и представители топливного рынка считают удары системной российской кампанией в ответ на атаки Украины по НПЗ РФ.

Москва заявляет, что атакует объекты, якобы используемые для военной логистики. Однако большинство заправок являются гражданскими предприятиями, которыми каждый день пользуются обычные водители.

Бывший советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов отметил, что удары по гражданским АЗС не оказывают существенного влияния на поставку горючего военным.

«Поэтому единственная цель этих атак – терроризировать гражданское население», – заявил он.

Реклама

Водители стараются не задерживаться

Украинские АЗС давно стали не только местом заправки, но и придорожными центрами отдыха. У фронта там также останавливались военные, волонтеры и гражданские.

Теперь водители сокращают время нахождения на станциях, не заходят в магазины и возят с собой дополнительные канистры. Работники некоторых АЗС во время воздушной тревоги покидают территорию.

На трассах между Днепром и Запорожьем многие заправки повреждены или разрушены. Вблизи Харькова две станции, расположенные друг против друга, были уничтожены ударами «Шахедов».

Из-за ударов погибают люди

Атаки на АЗС уже привели к гибели гражданских. В Запорожье 6 июля погибли два человека, в Изюме 5 июля - мужчина, а в Днепропетровской области 1 июля - работник заправки.

Реклама

Большинство ударов пришлось на прифронтовые регионы, однако атаки фиксировали также в Полтаве, Одессе, Сумах, Чернигове и Харькове.

Водители бензовозов все чаще отказываются ехать в самые опасные районы.

АЗС меняют правила работы

После уничтожения заправок в районе Тростянца Сумской области власти организовали мобильные пункты заправки. В Донецкой области над отдельными станциями устанавливают противодроновые сетки.

Сеть WOG ввела специальные правила для прифронтовых районов: закрывать станции ночью, выключать наружное освещение и прекращать работу во время воздушной тревоги.

Представители топливного рынка отмечают, что атаки пока не повлекли за собой масштабного дефицита горючего или резкого роста цен. Главным следствием они называют психологическое давление на население: водители пытаются поскорее заправить автомобиль и покинуть опасное место.

Россия уничтожает украинские АЗС: последние новости

Напомним, российские войска систематически уничтожают придорожные автозаправочные станции Сумской области. Поэтому военная и коммунальная техника вынуждена переходить на мобильные пункты заправки.

Как сообщил политолог Виктор Бобиренко, на расстоянии более 100 километров от Сум практически все транзитные АЗС, расположенные вдоль дорог, были уничтожены в результате российских ударов.

В то же время, депутат Харьковского облсовета Александр Скорик сообщил, что в Харьковской области повреждено около 80 АЗС, однако критической нехватки горючего или заправок нет — станции постепенно возобновляют работу. Кроме того, большое количество предприятий и фермерских хозяйств имеет собственные топливные пункты.

Новости партнеров