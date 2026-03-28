Водители в Украине могут потерять права из-за новой системы штрафов

Новая система штрафов для водителей в Украине

Уже в этом году в Украине могут ввести систему штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, которая будет предусматривать наказание в виде лишения водительских прав.

Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, нынешняя система штрафов не побуждает водителей добросовестно соблюдать ПДД. Мол, они могут хоть по 10-20 раз в день превышать скорость, платить штрафы и продолжать нарушать правила.

«Если мы введем систему штрафных баллов, то водители будут получать за каждое нарушение правил дорожнего движения определенный балл. Если они, например, наберут до 15 баллов за различные виды нарушений в течение года, то у них изымается водительское удостоверение. Тогда они идут снова сдавать экзамены, учатся водить в соответствии с требованиями и только потом имеют возможность получить права обратно», — сказал нардеп.

Крейденко отметил, что такая система существует в Германии, Франции, США, Польше, где она уже показала хорошие результаты, заставляя водителей управлять транспортом, не нарушая ПДД.

Нардеп выразил надежду, что соответствующий законопроект будет принят в этом году.

