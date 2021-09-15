Водительское удостоверение с доставкой: получить новый документ в Украине будет проще

Удостоверение водителя можно будет получить через "Укрпочту" — в отделение или курьером.
Кабмин принял постановление, которое упростит украинцам получение новых водительских прав. После заказа водительского удостоверения в "Дії" или электронном кабинете водителя их можно будет получить на отделении "Укрпочты" или курьером.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.
"Вместо того, чтобы идти лично в сервисный центр МВД, украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшем отделении "Укрпочты" или доставку курьером и забрать в удобное для себя время без очередей. Это позволит получить услуги быстро, удобно, а главное — безопасно ", — отметили в Минцифры, подчеркнув, что такая услуга особенно актуальна во время пандемии COVID-19.
В ведомстве опубликовали алгоритм необходимых действий для получения нового водительского удостоверения:
- зайдите в приложение "Дія" в раздел "Услуги" — "Замена водительского удостоверения";
- выберите причину замены и укажите место регистрации проживания;
- выберите способ доставки водительского удостоверения;
- прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите отображение в водительском удостоверении группы крови и резус-фактора;
- укажите контактные данные;
- подпишите заявление;
- после подписания и отправки заявления оплатите за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставки.
Как только водительское удостоверение будет готово, документ появится в приложении "Дія", а пластиковый екзампляр доставят впоследствии курьером в избранное отделения "Укрпочты".
Напомним, в Европе разрешено ездить с нашими национальными удостоверениями.