Водительское удостоверение с доставкой: получить новый документ в Украине будет проще

Водительское удостоверение с доставкой: получить новый документ в Украине будет проще

Удостоверение водителя можно будет получить через "Укрпочту" — в отделение или курьером.

Кабмин принял постановление, которое упростит украинцам получение новых водительских прав. После заказа водительского удостоверения в "Дії" или электронном кабинете водителя их можно будет получить на отделении "Укрпочты" или курьером.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

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"Вместо того, чтобы идти лично в сервисный центр МВД, украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшем отделении "Укрпочты" или доставку курьером и забрать в удобное для себя время без очередей. Это позволит получить услуги быстро, удобно, а главное — безопасно ", — отметили в Минцифры, подчеркнув, что такая услуга особенно актуальна во время пандемии COVID-19.

В ведомстве опубликовали алгоритм необходимых действий для получения нового водительского удостоверения:

зайдите в приложение "Дія" в раздел "Услуги" — "Замена водительского удостоверения";

выберите причину замены и укажите место регистрации проживания;

выберите способ доставки водительского удостоверения;

прикрепите скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердите отображение в водительском удостоверении группы крови и резус-фактора;

укажите контактные данные;

подпишите заявление;

после подписания и отправки заявления оплатите за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставки.

Как только водительское удостоверение будет готово, документ появится в приложении "Дія", а пластиковый екзампляр доставят впоследствии курьером в избранное отделения "Укрпочты".

Напомним, в Европе разрешено ездить с нашими национальными удостоверениями.

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