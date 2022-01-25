Водителя буквально разорвало: под Харьковом внедорожник попал в ДТП с двумя грузовиками: фото

Водителя буквально разорвало: под Харьковом внедорожник попал в ДТП с двумя грузовиками: фото

В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Во вторник, 25 января, на автотрассе вблизи поселка Коротич под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и внедорожника.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, опубликовав фото с места аварии.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в аварии погиб водитель внедорожника, еще три человека получили телесные повреждения.

"В настоящее время работниками полиции проводится осмотр места происшествия и устанавливаются все обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале "ТруХа" очевидцы публикуют видео с места ДТП, сообщая, что в результате столкновения тело водителя внедорожника буквально разорвало. Пассажир чудом выжил. Никто не погиб также в одном из грузовиков, который оказался в кювете.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса вблизи села Калиновка произошло ДТП с участием Daewoo Lanos и фуры. Погибли четыре человека – два мужчины и две женщины.

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