Дмитрий Лубинец / © Дмитрий Лубинец facebook

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Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент в Николаевской области, где полиция остановила и отправила на ВВК водителя эвакуационного авто. Мужчина именно вывозил тяжелобольных и маломобильных людей из прифронтового Херсона.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в соцсетях.

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Лубинец отреагировал на действия полиции — что заявил

По словам Омбудсмана, в Николаевской области полиция действительно остановила водителя Красного Креста, который именно эвакуировал две семьи из Херсона. Как выяснилось, мужчина подлежал мобилизации и не имел бронирования. Впрочем, вывоз людей не остановился — операцию продолжил другой вождь. В связи с этим инцидентом Нацполиция уже начала служебное расследование, чтобы проверить законность действий правоохранителя.

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«Когда речь идет о спасении людей, государство должно действовать слаженно», — отметил Лубинец.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что координация действий всех структур критически важна при вывозе граждан из-под вражеских обстрелов.

«Закон должен быть одинаковым для всех. В то же время недопустимо, чтобы действия государственных органов ставили под угрозу эвакуацию гражданских территорий, находящихся под российскими обстрелами. Особенно, когда речь идет о людях в сложных жизненных обстоятельствах», — отметил Лубинец.

Кроме того, в Офисе Омбудсмана открыли дисциплинарное производство и проверяют действия своего представителя в Херсонской области.

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Полицейские забрали на ВВК водителя эвакуационного авто — что известно

Напомним, в Николаевской области полиция задержала водителя эвакуационного авто, который вез раненых и тяжелобольных людей из прифронтового Херсона. Из-за этого инцидента вывоз маломобильных горожан из опасной зоны оказался под угрозой полной остановки.

Инцидент произошел 14 августа, когда экипаж Красного Креста вывозил из Херсона две семьи — тяжелобольных и людей с инвалидностью с детьми. В Николаевской области возле села Шевченково авто остановила полиция. Заявив, что у водителя «бледное лицо», правоохранители предложили ему пройти тест на опьянение, однако вместо обследования отвезли водителя в сборный пункт для прохождения ВВК.

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