Водителя маршрутки из Франковска оштрафовали за вирусное видео в соцсети

Водитель автобуса

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Водитель автобуса в Ивано-Франковске оштрафован за вирусное видео в Сети. На кадрах он дважды нарушил ПДД .

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Что известно об инциденте

В сети появилось видео, на котором водитель маршрутного автобуса в Ивано-Франковске нарушает правила дорожного движения. Да, он пересекал двойную сплошную линию и проезжал на запрещенный сигнал светофора.

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Патрульные полиции Ивано-Франковской области быстро отреагировали на инцидент, установили транспорт и личность водителя.

На 62-летнего вождя составили административные материалы за проезд на красный свет.

В полиции напоминают, что водитель не только отвечает за себя, но и за безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

Ранее речь шла о том, что Кабмин готовит ужесточение ответственности для водителей после резонансного ДТП в Киеве, где погибли и пострадали люди. Речь идет о введении более жестких санкций за грубые нарушения правил дорожного движения. Правительство рассматривает изменения в законодательство, которые должны повысить уровень безопасности на дорогах и уменьшить количество тяжелых аварий. Решения планируют принимать в ближайшее время.

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