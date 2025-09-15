Водителя остановила полиция: 5 вопросов, которые следует задать патрульному

Патруль / © Shutterstock

Внимательность и законопослушность водителя не гарантируют, что ему не придется столкнуться с инспектором полиции. Преимущественно все должно происходить в рамках закона, однако происходит и превышение полномочий или предвзятое поведение. Важно понимать, как поступать, чтобы не навредить себе.

Об этом пишет SUV.news.

5 вопросов, которые вы можете задать полицейскому

1. Можете ли вы показать служебное удостоверение?

Пункт 18 статьи 18 Закона Украины "О Национальной полиции" свидетельствует о том, что назвать свою фамилию, звание, должность и предъявить по требованию служебное удостоверение - это обязанность полицейского.

«Если вам не позволяют внимательно ознакомиться с удостоверением, вы имеете право записать данные, зафиксировать событие на видео и подать жалобу в Департамент внутренней безопасности МВД», — отмечается в сообщении.

2. В чем конкретно состоит нарушение?

Остановивший вас инспектор должен четко и доступно объяснить, какое нарушение ПДД вы, по его мнению, совершили, и указать норму закона, которая была нарушена. Это регулирует ст. 268 КУоАП.

"Если составляется административный протокол - вам должны разъяснить ваши права, и эта процедура должна быть зафиксирована в письменном виде. Избегает конкретики? Прибегает к расплывчатым фразам? Вы имеете полное право записать разговор, чтобы иметь доказательства на случай обжалования", - говорится в материале.

3. Есть ли технические доказательства нарушения?

Превышение скорости, использование тонировки, управление в нетрезвом состоянии – все это предполагает предоставление доказательств соответствующих приборов. И у вас есть полное право ознакомиться с этими данными. Так что случай, когда патрульный отказывается показать, к примеру, данные из радара, а обвиняет вас в превышении, это заранее некорректное осуществление процедуры.

"Фиксуйте отказ на видео, попросите указать марку и серийный номер прибора и готовьте официальную жалобу или заявление в суд", - призвали в SUV.news.

4. Есть ли у вас доказательства?

Вы можете смело попросить инспектора предоставить доказательную базу – записи с бодикамер, фото- или видео с фиксацией нарушения, показания очевидцев, результаты проверки техсредствами (Drager, TruCAM и т.д.).

«Без таких улик патрульный не имеет оснований для привлечения вас к ответственности. Если вас обвиняют в словах - просите предоставить письменные объяснения или составить протокол об административном задержании (если ситуация обостряется)», - пишут специалисты.

5. Как я могу оспорить ваши действия?

Помните, что вы имеете право обжаловать действия патрульного в течение 10 дней с момента составления постановления или протокола. Поэтому вы можете получить информацию о том, какова процедура подачи жалобы и ее форма, куда вам следует обратиться (в суд, руководство патрульной полиции или на горячую линию МВД).

«Честного и компетентного патрульного такой разговор не испугает – он объяснит вам алгоритм действий. Если же инспектор начинает нервничать или уклоняется от ответа, вероятно, вы имеете дело с недобросовестным правоохранителем», — акцентировали эксперты.

Не забывайте, что во избежание конфликтных ситуаций с нарушением закона следует четко знать свои права и обязанности. Сохраняйте спокойствие, порядочность и уверенность в себе, тогда контакт с патрульной полицией не принесет вам дискомфорта. Если же ситуация вышла из-под контроля, а вы уверены, что правы, обратитесь к юристу.

