Водителя от столкновения зажало в салоне: на трассе в Одесской области Mitsubishi влетел под зерновоз (фото)

Водителя от столкновения зажало в салоне: на трассе в Одесской области Mitsubishi влетел под зерновоз (фото)

В результате ДТП есть погибший.

В Одесской области вечером 7 июля на трассе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mitsubishi L200 и зерновоза. В результате столкновения водителя зажало в легковушке и от полученных травм он погиб.

Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, зерновоз двигался со стороны Измаила, а Mitsubishi — со стороны Одессы. Последний якобы выехал на встречную полосу движения.

В результате столкновения кузов Mitsubishi деформировался, а водителя зажало в салоне. Другие водители, которые стали свидетелями аварии, пытались оперативно получить потерпевшего с помощью монтировки и других подручных средств.

Впрочем, к сожалению, водитель Mitsubishi получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте ДТП работали правоохранители, устанавливая все ее обстоятельства.

БессарабияINFORM

БессарабияINFORM

Напомним, во Львове легковушка Mazda сначала зацепила автомобиль Ford, а затем на скорости влетела в помещение коммунального предприятия. Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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