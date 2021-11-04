Водителя трясло и он выехал на встречную полосу: в Мелитополе подросток спас маршрутчика и пассажиров

Водителя трясло и он выехал на встречную полосу: в Мелитополе подросток спас маршрутчика и пассажиров

Подросток вырулил маршрутку на обочину и остановил ее, а затем вызвал мужчине скорую.

В Мелитополе Запорожской области парень спас водителя маршрутки, которому стало плохо за рулем и предотвратил аварию.

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Об этом сообщает mv.org.ua.



Сегодня в Мелитополе маршрутка №11 чуть не попала в ДТП. Во время движения водителю стало плохо и он потерял управление. Неуправляемый автобус выскочил на встречную полосу на оживленном проспекте, но предотвратить трагедию удалось 17-летнему пассажиру Александру Оганьяну.

Он подскочил к водителю, вырулил маршрутку на обочину и остановил.

"Пассажиры кричали "Водителю плохо!", "Остановите автобус!". Я добежал к сидению водителя, вырулил на нашу полосу движения и остановил маршрутку", — рассказывает 17-летний подросток Александр.

Далее парень вызвал полицию и скорую, а до приезда медиков вместе с еще несколькими пассажирами оказывал водителю помощь.

"Водителя трясло, мы придерживали ему челюсть и голову, чтобы избежать травм и асфиксии", – говорит парень.

Оказалось, подросток учится вождению, а навыки оказания первой помощи благодаря тренингам ПЛАСТа, членом которого он является.

Напомним, что Австралии мужчина опрокинулся на лодке с сыном и пожертвовал собой ради спасения ребенка.

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