Водителям готовили более жесткие штрафы за превышение скорости: Рада приняла неожиданное решение

Новые штрафы водителям / © pixabay.com

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В среду, 16 сентября, Верховная Рада провалила голосование за основу законопроекта №15348, предусматривающего новые штрафы за превышение скорости.

Об этом стало известно во время заседания парламента.

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«За» проголосовали 225 народных избранников. Для принятия решения не хватило всего одного голоса.

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Какие штрафы предлагали ввести

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект предлагал добавить в КУоАП новую статью 122-6, которая должна была установить отдельные штрафы за превышение скорости.

В этой статье определяется следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств:

более чем на 20 км/ч — штраф 680 грн.

более чем на 40 км/ч — штраф 2040 грн.

более чем на 60 км/ч — штраф 2720 грн.

более чем на 80 км/ч — штраф 3400 грн.

превышения, предусмотренные в частях третьей или четвертой настоящей статьи, совершены лицом, пять и более раз в течение года подвергалось административному взысканию за совершение любого нарушения — 17000 грн.

Альтернативный законопроект об усилении ответственности водителей также провалили

Также Верховная Рада не поддержала за основу альтернативный законопроект №15348-1, предусматривающий усиление ответственности водителей за ряд нарушений ПДД. Во время голосования документ получил 198 голосов «За».

Что предлагали изменить

Авторы законопроекта предлагали усилить наказание за повторные за год нарушения правил дорожного движения. В частности, речь идет о:

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нарушение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков;

неправильный обгон и встречный разъезд;

проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора;

непредпочтение пешеходам.

Также законопроект предусматривал ужесточение ответственности за управление транспортным средством без соответствующего права, а также для водителей, ограниченных в праве управления.

Отменить «порог безнаказанности»

Отдельный блок изменений касался превышения скорости. Законопроект №15348-1 предлагал отменить так называемый «порог безнаказанности» в 20 км/ч.

В свою очередь ответственность предлагалось устанавливать уже при превышении разрешенной скорости более чем на 10 км/ч.

Дополнительное наказание за ДТП с погибшими и тяжело травмированными

Также авторы предлагали ввести обязательное дополнительное наказание для водителей, чьи нарушения правил дорожного движения повлекли смерть человека или тяжкие телесные повреждения.

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Речь шла о лишении права управлять транспортными средствами на срок от трех до восьми лет. Кроме того, законопроект предусматривал ужесточение ответственности за повторное совершение таких правонарушений.

В СНБО отреагировали на провал голосования

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Игорь Клименко выразил разочарование решением нардепов.

«Досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени. Но мы не останавливаемся», — прокомментировал он.

Он добавил, что по заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью они продолжат работать над этим решением, потому что «от него напрямую зависят жизнь и здоровье людей».

«Фантомы» на дорогах Киева и области — последние новости

Напомним, с 31 августа в Киеве и Киевской области возобновили работу так называемые «фантомные патрули», которые ловят нарушителей прямо во время движения. В первый день они зафиксировали 810 нарушений скоростного режима.

Принцип работы оборудования «фантома» подобен стационарным камерам автофиксации, однако система установлена на двигающемся по дороге автомобиле. Камеры под лобовым и задним стеклом смогут фиксировать нарушения в обоих направлениях — как во встречном потоке, так и на полосах, по которым двигается спецавтомобиль.

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