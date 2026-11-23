Мошенник (иллюстративное фото) / © Getty Images

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В Украине мошенники рассылают водителям фальшивые сообщения о штрафах за нарушение ПДД. Злоумышленники маскируются под чат-бот в Telegram и пытаются заставить людей перейти по подозрительным ссылкам и уплатить задолженность.

О новой мошеннической схеме предупредил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, аферисты выдают себя за чат-бот «Штрафы ПДД» и посылают сообщения, которые внешне напоминают официальные уведомления о нарушениях.

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Чтобы убедить водителей в подлинности штрафа, мошенники указывают реалистичные суммы и номера постановлений, а также могут предлагать скидку за скорую оплату.

Фальшивые штрафы ПДД в Telegram. / © Facebook/Патрульна поліція України

Как распознать фальшивый штраф

В патрульной полиции назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о мошенничестве:

Telegram-аккаунт имеет отметку «Не официальный», созданный недавно или отсутствующий в контактах;

уведомление поступает через посторонний бот, а не через официальный сервис;

водителя торопят с оплатой, обещая скидку только в течение ограниченного времени;

в сообщении указаны суммы штрафов и номера постановлений, создающих впечатление подлинности.

Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные или банковские данные на непроверенных сайтах.

Как проверить, действительно ли штраф

Белошицкий подчеркнул, что проверять и платить штрафы нужно исключительно через официальные государственные сервисы.

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В то же время, если штраф за нарушение ПДД, зафиксированное автоматически, не уплачен в течение 10 суток, владельцу автомобиля присылают официальное письмо по почте.

Если сообщение вызывает сомнения, водителям советуют обратиться в ближайшее подразделение патрульной полиции, где можно проверить информацию о постановлении и штрафе.

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