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- Украина
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Водителям начали поступать неожиданные штрафы за ПДД: в полиции предупредили об опасной схеме
Аферисты научились подделывать сообщения о нарушении ПДД так, чтобы они выглядели настоящими. В полиции рассказали, на какие детали следует обратить внимание, прежде чем платить штраф.
В Украине мошенники рассылают водителям фальшивые сообщения о штрафах за нарушение ПДД. Злоумышленники маскируются под чат-бот в Telegram и пытаются заставить людей перейти по подозрительным ссылкам и уплатить задолженность.
О новой мошеннической схеме предупредил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, аферисты выдают себя за чат-бот «Штрафы ПДД» и посылают сообщения, которые внешне напоминают официальные уведомления о нарушениях.
Чтобы убедить водителей в подлинности штрафа, мошенники указывают реалистичные суммы и номера постановлений, а также могут предлагать скидку за скорую оплату.
Как распознать фальшивый штраф
В патрульной полиции назвали несколько признаков, которые могут свидетельствовать о мошенничестве:
Telegram-аккаунт имеет отметку «Не официальный», созданный недавно или отсутствующий в контактах;
уведомление поступает через посторонний бот, а не через официальный сервис;
водителя торопят с оплатой, обещая скидку только в течение ограниченного времени;
в сообщении указаны суммы штрафов и номера постановлений, создающих впечатление подлинности.
Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные или банковские данные на непроверенных сайтах.
Как проверить, действительно ли штраф
Белошицкий подчеркнул, что проверять и платить штрафы нужно исключительно через официальные государственные сервисы.
В то же время, если штраф за нарушение ПДД, зафиксированное автоматически, не уплачен в течение 10 суток, владельцу автомобиля присылают официальное письмо по почте.
Если сообщение вызывает сомнения, водителям советуют обратиться в ближайшее подразделение патрульной полиции, где можно проверить информацию о постановлении и штрафе.
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