Водителям напомнили правила проверки на опьянение: важный нюанс, о котором забывают

При условии видеофиксации осмотра на состояние опьянения полицейским не нужно привлекать для осмотра двух свидетелей.

Вступившие в силу с начала 2023 года нововведения при определенных условиях позволяют полицейским во время проверки водителей на состояние опьянения не привлекать двух свидетелей.

Об этом напомнил в эфире национального телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Осмотр на состояние опьянения может осуществляться при условии видеофиксации процесса полицейскими, при наличии такой технической возможности. То есть если есть возможность зафиксировать весь процесс на видеокамеру, на бодикамеру, то свидетели не нужны", — подчеркнул он.

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Билошицкий подчеркнул, что только в случае отсутствия такой возможности по-прежнему полицейские должны привлечь для осмотра двух свидетелей.

"Это такое изменение, которое часто пока неизвестно водителям, поэтому напомнить его важно", — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Напомним, в Украине водителей ждут более строгие правила сдачи экзаменов. В частности, речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена.

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