Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Водителям напомнили правила проверки на опьянение: важный нюанс, о котором забывают

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Водителям напомнили правила проверки на опьянение: важный нюанс, о котором забывают

Полицейским не нужны свидетели для проверки водителя на состояние опьянения при видеофиксации / Фото: Facebook/Патрульная полиция Полтавы

При условии видеофиксации осмотра на состояние опьянения полицейским не нужно привлекать для осмотра двух свидетелей.

Вступившие в силу с начала 2023 года нововведения при определенных условиях позволяют полицейским во время проверки водителей на состояние опьянения не привлекать двух свидетелей.

Об этом напомнил в эфире национального телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Осмотр на состояние опьянения может осуществляться при условии видеофиксации процесса полицейскими, при наличии такой технической возможности. То есть если есть возможность зафиксировать весь процесс на видеокамеру, на бодикамеру, то свидетели не нужны", — подчеркнул он.

Билошицкий подчеркнул, что только в случае отсутствия такой возможности по-прежнему полицейские должны привлечь для осмотра двух свидетелей.

"Это такое изменение, которое часто пока неизвестно водителям, поэтому напомнить его важно", — отметил заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Напомним, в Украине водителей ждут более строгие правила сдачи экзаменов. В частности, речь идет о видеонаблюдении и звукозаписи при сдаче теоретической и практической части экзамена.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
655
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация