Водителям придется платить больше: на АЗС резко изменились цены на дизель и газ

Бензин / © Associated Press

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В Украине АЗС пересмотрели стоимость горючего . Так, самые высокие цены фиксируются на АЗС ОККО, WOG и Socar, а доступнее топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Об этом информирует «Главком».

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Сколько стоит топливо 28 июля

UPG

А95 - 79,90 грн/л

А95+ - 81,90 грн/л

ГП - 86,90 грн/л

ДП+ - 88,50 грн/л

А100 - 88,90 грн/л

А92 - нет

Газ - 41,90 грн/л

OKKO

А95 - 82,90 грн/л

А95+ - 85,90 грн/л

ГП - 89,90 грн/л

ДП+ - 92,90 грн/л

А100 - 92,90 грн/л

А92 - нет

Газ - 42,90 грн/л

WOG

А95 - 83,50 грн/л

А95+ - 85,90 грн/л

ГП - 90,80 грн/л

ДП+ - 93,80 грн/л

А100 - 92,90 грн/л

А92 - нет

Газ - 42,90 грн/л

KLO

А95 - 80,40 грн/л

А95+ - 83,20 грн/л

ГП - 89,70 грн/л

ДП+ - 92,10 грн/л

А100 - 90,20 грн/л

А92 - 78,10 грн/л

Газ - 42,40 грн/л

SOCAR

А95 - 85,40 грн/л

А95+ - 88,40 грн/л

ГП - 92,90 грн/л

ДП+ - 95,90 грн/л

А100 - 95,40 грн/л

А92 - нет

Газ - 41,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 - 79,90 грн/л

А95+ - 82,90 грн/л

ГП - 86,90 грн/л

ДП+ - 88,90 грн/л

А100 – нет

А92 - 77,90 грн/л

Газ - 40,90 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 - нет

А95+ - 78,99

ГП - 86,99

ДТ+ - 89,99

А100 – нет

А92 - нет

Газ - 39,49 грн/л

Как мы писали, цены на горючее в Украине могут приблизиться к 100 грн за литр. Однако, по словам экономиста Алексея Куща, такой сценарий возможен только при совпадении ряда неблагоприятных факторов. Среди главных рисков он называет российские удары по АЗС и бензовозам, затрудняющим работу топливного рынка, а также влияние мировых цен на нефть. В то же время эксперт считает, что если до конца лета психологическая отметка в 100 грн не будет преодолена, избежать такого уровня цен будет значительно легче.

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