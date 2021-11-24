Водителям советуют быть осмотрительными на дорогах: в каких регионах 24 ноября будет сыпать снег

В то же время в Карпатах туристов из-за погодных условий просят не ходить в горы.
Ночные морозы и гололедица на дорогах. Украинским водителям чрезвычайники советуют быть очень осмотрительными на дорогах. Особенно в центре и на востоке страны, где синоптики обещают сегодня местами мокрый снег.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 ноября.
Накануне снегом засыпало несколько регионов севера и запада страны. Но больше всего снега выпало на Черногорском хребте. В частности, на горе Пип Иван. Спасатели просят туристов воздержаться на днях от походов в горы.
А вот столицу накануне мокрый снег парализовал. К вечеру весь транспорт стал в пробках, а люди добирались по несколько часов. Произошло и немало аварий. Некоторые водители бросали свои машины и пересаживались в метро. Цены на такси прогнозируемо выросли, иногда даже в четыре раза.
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