Водителям советуют не использовать видеорегистраторы во время действия военного положения: в чем причина

Запрет видеорегистраторов

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Украинским водителям рекомендуют воздержаться от использования видеорегистраторов во время действия военного положения из-за риска случайно зафиксировать военные объекты.

Эксперты портала Юристы.ua отметили, что прямого законодательного запрета на использование этих приборов нет, но существуют существенные риски для водителей.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что съемка на видео военных, военной техники, оборонных объектов и блокпостов может привести к привлечению к уголовной ответственности.

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Он также отметил, что в Интернете упоминают о существовании приказа главкома ВСУ с соответствующими ограничениями в отношении видеорегистраторов, но в свободном доступе такой документ отсутствует.

Юрист Назар Босак, рекомендует водителям не размещать устройство на видном месте в автомобиле даже в выключенном состоянии, чтобы избежать недоразумений с правоохранителями или военными на блокпостах.

Эксперты подчеркивают, что если видеорегистратор был включен, но не зафиксировал никакого военного объекта, водитель может аргументировать отсутствие правонарушения. Однако во избежание неприятностей лучше вообще не пользоваться регистратором во время действия военного положения.

Напомним, в Польше начал действовать новый дорожный знак, запрещающий фотографирование и съемку на видео военных частей и объектов критической инфраструктуры.