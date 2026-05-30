Водителям выдают по 20 литров на руки: во временно оккупированном Крыму начался топливный кризис

Во временно оккупированном Крыму стремительно обостряется топливный кризис: на многих заправках полностью исчез бензин, а там, где он еще остался, оккупационные власти ввели жесткие ограничения.

Причиной коллапса стали регулярные и успешные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и критическим логистическим узлам захватчиков. Из-за дефицита на полуострове практически перестали продавать А-95 бензин в свободном доступе, передают «Новости.Live».

Так называемый «председатель Крыма» Сергей Аксенов был вынужден ввести лимиты. Теперь в одни руки отпускают не более 20 литров горючего в сутки.

Несмотря на призывы оккупационной администрации «не паниковать и не заправляться впрок», эффект стал обратным — АЗС всколыхнули километровые очереди.

В соцсетях россияне уже жалуются, что заехать на полуостров на автомобиле еще удается, а вот вернуться назад без горючего — «разве что пешком».

Параллельно с этим логистические проблемы врага обостряются и на материковой части юга. Так, оккупационная администрация захваченной территории Запорожской области официально призвала водителей избегать движения по ключевой трассе региона из-за обнаружения там «неизвестных мин».

Напомним, в ночь на 27 мая ряд российских городов и временно оккупированный Крым подверглись атакам украинских беспилотников. Сообщается, что взрывы прогремели в российских Туапсе, Таганроге и Воронеже, а также в оккупированных Симферополе и Севастополе.

