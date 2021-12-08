Водителю грузовика, спровоцировавшему смертельное ДТП под Черниговом и убившему 13 человек, сообщили о подозрении

Водителю грузовика, спровоцировавшему смертельное ДТП под Черниговом и убившему 13 человек, сообщили о подозрении

Мужчина задержан.

В Черниговской области сообщили о подозрении водителю грузовика в совершении масштабного смертельного ДТП с 13 погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры задержан водитель грузовика и сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 7 декабря около 8:00 житель Черниговского района, управляя грузовым тягачем DAF, на 14 км автодороги "Чернигов-Гремяч", нарушил правила дорожного движения.

Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mercedes, который двигался в направлении Чернигова. В результате столкновения водитель автобуса и 10 пассажиров погибли на месте аварии, еще двое пассажиров скончались в больнице. 7 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести.

Напомним:

Черниговщина в трауре за 13 жертвами произошедшей накануне смертельной аварии — фура столкнулась с маршруткой. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса.

В Черниговской области оплакивают 13 жертв смертельной аварии

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